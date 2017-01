foto LaPresse

17:47

- Piazza Affari chiude in calo una seduta altalenante, con il Ftse Mib che segna un -0,54% a 15.954 punti, e l'All Share un -0,56%. Sopra i 310 punti lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi. Sul paniere principale, in calo i bancari, contrastati gli energetici, Saipem sospesa in attesa di note. Tonica Stm. Il rally borsistico partito a metà novembre "salva" il 2012 di Piazza Affari. Da gennaio a ieri il Ftse Mib segna +6,3%, l'All Share e +6,6%.