- "Prorogare i contratti in scadenza e aprire un tavolo di confronto che definisca regole, criteri e soluzioni alla precarietà". A chiederlo è il segretario confederale della Cgil, Nicola Nicolosi, in merito alle parole di Filippo Patroni Griffi. Il ministro della Funzione pubblica ha detto che sarebbe impensabile stabilizzare tutti i 260mila precari della P.A. Il sindacalista ha replicato: "Non si possono lasciare questi lavoratori senza risposta".