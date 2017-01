foto Ap/Lapresse

14:51

- I Paesi vulnerabili della Ue devono fare uno sforzo di risanamento fiscale "considerevole". A dirlo è il presidente della Bce, Mario Draghi. In una lettera in risposta a un'interrogazione parlamentare europea, Draghi spiega che la revisione del moltiplicatore fiscale, operata dal Fondo monetario internazionale, "non è applicabile ai Paesi dell'Eurozona". Il Fmi afferma che una stretta fiscale violenta tende a produrre impatti moltiplicativi pesanti.