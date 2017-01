foto LaPresse

08:29

- Chiusura in rialzo per la piazza finanziaria di Tokyo. L'indice Nikkei archivia la seduta con un progresso dello 0,39% attestandosi 9.468,84 punti. Sui mercati proseguono i timori per il negoziato sul "fiscal cliff" negli Usa, che fa fatica a decollare.