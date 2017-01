foto LaPresse 21:54 - Il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, si è detto "molto preoccupato" per la Fiat, visto che non vede "la determinazione a superare la crisi con gli investimenti e la volontà nel campo dell'auto". Secondo il ministro "oggi siamo in una situazione di non chiarezza degli investimenti e di perdita di peso del marchio Fiat in Europa". - Il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, si è detto "molto preoccupato" per la Fiat, visto che non vede "la determinazione a superare la crisi con gli investimenti e la volontà nel campo dell'auto". Secondo il ministro "oggi siamo in una situazione di non chiarezza degli investimenti e di perdita di peso del marchio Fiat in Europa".

Corrado Passera, che partecipava ad un dibattito con Aldo Cazzullo e Beppe Severgnini al Maxxi di Roma, rispondeva ad una domanda su come vede l'Ilva e la Fiat tra cinque anni: "Per l'Ilva - ha detto il ministro - scommetto sul fatto che avrà fatto o sarà stata costretta a fare gli investimenti necessari per far andare d'accordo salute e lavoro. Molto più difficile è la previsione sulla Fiat e sono molto più preoccupato perché già essere una sottomarca della Chrysler sarebbe un buon risultato, se fatto bene".



Passera si candiderà? "Se ci saranno le condizioni non mi tirerò indietro"

"Se ci potrà essere qualche cosa che continui e allarghi il lavoro che sto facendo adesso non mi tirerò indietro, ma la decisione verrà presa quando il lavoro sarà finito". Cosi' il ministro dello Sviluppo economico ha risposto ad Aldo Cazzullo che gli chiedeva se si candiderà alle prossime elezioni.