Cgia: "Allarme tredicesime per piccole imprese Questi soldi rischiano di slittare a dopo Natale"

Nei negozi spuntano i "saldi creativi" 18:01 - La crisi, la stretta creditizia e la pressione fiscale potrebbero mettere a rischio il versamento delle tredicesime da parte delle piccole e medie imprese. E' l'allarme lanciato dal segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, che ha sottolineato: "E' probabile che, per mancanza di liquidità, molte piccole aziende decideranno di posticipare il pagamento della tredicesima, mettendo in difficoltà, loro malgrado, le famiglie dei propri dipendenti".

Il quadro generale, ha ricordato la Cgia, è molto pesante: dall'inizio di quest'anno la contrazione dei prestiti bancari erogati alle imprese è stata di 26,7 miliardi di euro (pari al -2,7%), mentre le sofferenze in capo al sistema imprenditoriale sono aumentate di 8,7 miliardi di euro (pari al +10,9%). Se consideriamo che la produzione industriale è scesa del 6,5% e gli ordinativi del 10,4%, appare evidente che la situazione in capo alle imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, sia peggiorata drammaticamente.



A Tgcom24: "Questi soldi rischiano di slittare a dopo le feste"

Paolo Zabeo (Cgia Mestre) ai microfoni di Tgcom24 ha specificato: "Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei nostri iscritti che non saranno in grado di pagare le tredicesime a causa della stretta creditizia di dicembre. Non abbiamo una dimensione del fenomeno, ma è indubbio che i prestiti bancari alle imprese sono in flessione e la crisi morde da 5 anni". E ha aggiunto: "Noi pensiamo che almeno un 30% di piccole imprese siano in difficoltà. Questi soldi non è che non verranno dati ai dipendenti, ma slitteranno a dopo Natale. Alcuni dipendenti passeranno un Natale amaro privi di una parte di reddito importante".