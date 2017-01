foto Dal Web

15:28

- Le associazioni di categoria Fegica, Faib e Figisc confermano lo sciopero dei benzinai per il 12 e 13 dicembre. Lo hanno annunciato i rappresentanti delle tre sigle al termine dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico. Gli esponenti del comparto hanno anche riferito che, comunque, è prevista una nuova riunione per lunedì 10, da cui tuttavia non si attendono novità sostanziali.