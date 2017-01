Tre per due e buoni spesa: ecco i saldi truccati

foto Ap/Lapresse 12:22 - I saldi ufficialmente, si sa, cominceranno il 5 gennaio del 2013. Ma la crisi, purtroppo, è già cominciata da un pezzo. E così, se voci di corridoio avevano fatto sperare per un inizio degli sconti anticipato al mese di dicembre, poi smentito da Confcommercio, i negozianti corrono ai ripari. - I saldi ufficialmente, si sa, cominceranno il 5 gennaio del 2013. Ma la crisi, purtroppo, è già cominciata da un pezzo. E così, se voci di corridoio avevano fatto sperare per un inizio degli sconti anticipato al mese di dicembre, poi smentito da Confcommercio, i negozianti corrono ai ripari.

Con i consumi in caduta libera, solo oggi Confesercenti ha infatti stimato per la spesa degli italiani un calo del 3% rispetto al 2011, i negozianti hanno deciso di anticipare le offerte in maniera celata. A tal punto che i negozi delle grandi città da Roma a Milano e da Napoli a Torino sono già pieni di sconti, ovvero saldi sotto mentite spoglie. È possibile acquistare capi a metà prezzo o usufruire di promozioni tre per due e buoni da spendere a gennaio. A fare offerte ci sono anche le profumerie, prese d’assalto per i regali di Natale. Per usufruire dei saldi ufficiali bisognerà aspettare la vigilia dell’Epifania, ma a quel punto si sarà già acquistato tutto.