foto LaPresse

08:43

- Chiusura in lieve ribasso per la Borsa di Tokyo, al termine di una seduta caratterizzata vendite tecniche, bassi volumi, dal deludente dato Usa sull'attività del settore manifatturiero e ancora dal difficile dibattito sul "fiscal cliff" in corso Oltreoceano. Nel finale l'indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,27% concludendo a 9.432,46 punti. Sul mercato principale gli scambi sono ammontati ad appena 1,74 miliardi di pezzi.