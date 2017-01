foto LaPresse

02:00

- Cesare Geronzi allontana un eventuale incarico al vertice della Banca del Vaticano, lo Ior, e auspica che il prossimo numero uno sia straniero. Non lo farei "mai nella vita", dice. A chi "mi ha chiesto un consiglio gliel'ho dato: è giunto forse il momento che ci sia una cesura un pochino più approfondita tra il Vaticano e l'Italia. Là ci vuole un presidente straniero, foresto come direbbe Cuccia. Nessuno me lo chiederà", ha aggiunto.