18:35

- In Italia sono state immatricolate 106.491 nuove auto in novembre, il 20,1% in meno rispetto a un anno fa, secondo i dati della Motorizzazione comunicati dal ministero dei Trasporti. Pesante calo delle vendite, ma più contenuto rispetto alla media, anche per la Fiat, che in novembre ha immatricolato 31.649 nuove auto, il 16,5% in meno rispetto alo stesso mese del 2011. La quota di mercato del Lingotto è salita al 29,72% dal precedente 28,46%.