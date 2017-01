foto Afp

17:55

- Le Borse europee frenano nel finale e chiudono in moderato rialzo nonostante l'ottimismo innescato dall'accordo sul debito in Grecia. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,43% a 15.876 punti e il Ftse All Share finisce a +0,34% a quota 16.751. Mediaset superstar (+6,69%) grazie a un report positivo di Jp Morgan sulla controllata spagnola. Bene le banche grazie allo spread in ribasso: Unicredit fa +2,3%, Intesa +0,9%. Debole Fiat (-0,7%).