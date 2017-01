foto Ansa Correlati Saldo Imu, "trappola" bollettino

Lo spread tra Btp decennali e Bund equivalenti torna ai minimi dal marzo scorso, sotto quota 300, a 298 punti, dopo che l'agenzia del debito greco ha ufficialmente lanciato il buyback sui bond governativi in mano ai creditori privati. Poi però risale e chiude a 304 punti base, otto in meno rispetto a ieri. Il rendimento è al 4,45%, in continua riduzione. E il premier Monti annuncia: il mio obiettivo è scendere ancora.

Dice infatti di puntare a quota 287, la metà del record storico (574). E' una "giornata positiva", ha detto il premier, commentando la situazione. Ma "desidero confessare che per me c'è un livello spread a 287 punti base che rappresenta un obiettivo e che spero sia toccato". Livello che rappresenta appunto esattamente la "metà di quella quota 574 con cui abbiamo iniziato il nostro percorso".



Monti: "Euro irreversibile, bene l'accordo con la Grecia"

"La Francia e l'Italia ribadiscono l'irreversibilità dell'euro e sono decise a preservarne l'integrità - si legge in una ntoa di Palazzo Chigi, a conclusione del vertice odierno itali-francese -. Hanno accolto con favore l'accordo raggiunto sulla Grecia, in grado di consentire lo sviluppo economico del Paese e di rafforzare la fiducia nell'Eurozona". Monti ha poi aggiunto che "è importante che la cancelliera tedesca Angela Merkel sia disposta a sostenere le decisioni che prende il Consiglio europeo" e quelle successive della Bce.



Spread giù anche in Spagna

Intanto, scende anche il differenziale calcolato sui Bonos spagnoli, arretrato a 480 punti, con il tasso al 5,2%. Tornando alla situazione italiana, lo spread è sceso sulla piattaforma TradeWeb sotto i 300 punti base, per la prima volta da marzo scorso, dopo i 315 punti base dell'apertura e dopo i 312 della chiusura di venerdì. Il rendimento del Btp a 2 anni è a 1,922%, dopo il minimo toccato venerdì a 1,917%, il livello più basso da fine 2010.



Il buyback del debito greco porta fiducia sui mercati

Il clima è tornato positivo grazie all'accordo raggiunto tra i finanziatori internazionali sulla sostenibilità del debito greco, che consente lo sblocco della tranche di aiuti.



Il buyback del debito greco rientra appunto nei termini dell'accordo della scorsa settimana. La Grecia ha detto che spenderà 10 miliardi di euro per riacquistare i suoi bond, attraverso un'asta di tipo olandese che introduce un elemento di competitività tra gli investitori che misureranno in un range di prezzo tra un minimo tra 30,2 e 38,1 e un massimo di 32,2 e 40,1 a seconda delle scadenze