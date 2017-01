foto Ap/Lapresse

07:37

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in territorio positivo (+0,13%), limando nel finale i guadagni a causa del parziale rialzo dello yen sulle principali valute. L'indice Nikkei sale di 12,17 punti, a quota 9.458,18, sostenuto, oltre che dalle attese di un massiccio allentamento monetario da parte della Bank of Japan, anche dai segnali positivi dell'indice Pmi salito in Cina a novembre a quota 50,6, ai massimi degli ultimi 7 mesi.