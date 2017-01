Unimprese: "8,4 mln italiani in difficoltà"

foto Ansa 15:05 - Circa 8,5 milioni di italiani sono in difficoltà economiche. Si tratta di disoccupati cui vanno aggiunti i lavoratori a tempo determinato, precari e part time, persone con prospettive incerte che ammontano a 5,6 milioni. Lo attestano i dati elaborati dal centro studi di Unimpresa. I contratti a termine part time sono 687 mila, i full time 1,76 milioni, quelli a tempo indeterminato part time 2,39 milioni, 766 mila i lavoratori autonomi part time. - Circa 8,5 milioni di italiani sono in difficoltà economiche. Si tratta di disoccupati cui vanno aggiunti i lavoratori a tempo determinato, precari e part time, persone con prospettive incerte che ammontano a 5,6 milioni. Lo attestano i dati elaborati dal centro studi di Unimpresa. I contratti a termine part time sono 687 mila, i full time 1,76 milioni, quelli a tempo indeterminato part time 2,39 milioni, 766 mila i lavoratori autonomi part time.

Contratti a tempo determinato: la metà sono giovani

In base ai dati Istat, in Italia oltre la metà (il 55,6%) dei dipendenti a tempo determinato sono giovani (tra i 15 e i 34 anni). Mentre lavora senza posto fisso oltre un milione di dipendenti over 34 (1 milione 87 mila unità).



Crescono gli scoraggiati

Gli scoraggiati in Italia continuano ad aumentare e nel terzo trimestre 2012 sfiorano il livello record di 1,6 milioni. Si tratta di coloro che non cercano lavoro perché ritengono di non riuscire a trovarlo. E' la cifra più alta dall'inizio delle serie storiche (III trimestre 2004).