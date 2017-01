Monti: "Giù le tasse? Sì, ma in tempi possibili"

foto Ap/Lapresse 14:54 - "Non c'è dubbio che occorrerà ridurre la pressione fiscale", ma "bisogna tenere conto che ci sono dei limiti e una dinamica temporale attraverso cui questa cosa sarà possibile". Lo ha affermato il premier, Mario Monti, da Verona. E ha aggiunto: "Le politiche economiche del governo non sono la causa della recessione e della disoccupazione". Poi ha rivolto un duro attacco ai corporativismi che bloccano il Paese, anche nel mondo della Scuola. - "Non c'è dubbio che occorrerà ridurre la pressione fiscale", ma "bisogna tenere conto che ci sono dei limiti e una dinamica temporale attraverso cui questa cosa sarà possibile". Lo ha affermato il premier, Mario Monti, da Verona. E ha aggiunto: "Le politiche economiche del governo non sono la causa della recessione e della disoccupazione". Poi ha rivolto un duro attacco ai corporativismi che bloccano il Paese, anche nel mondo della Scuola.

"Nel 2013 investire nel capitale umano"

"Il mio desiderio è che il 2013 possa essere l'anno di uno straordinario investimento in capitale umano, da parte di tutte le forze del paese, soprattutto per sostenere i giovani", ha affermato Monti, aggiungendo che "se lo Stato da solo non ce la fa, non vuol dire che non ce la facciano gli italiani insieme".



"La lotta all'evasione sia prioritaria"

Il premier, a Verona per gli stati generali del centro nord promossi da Italiacamp, ha ribadito: "La lotta all'evasione va affinata, migliorata vanno evitati eccessi ma è una guerra che deve proseguire e vorrei che la classe politica avesse un senso di urgenza in questo senso così come per la legge elettorale".