Saldo Imu, tredicesime a rischio 11:38 - Con la crisi gli italiani spenderanno per il Natale il 3,7% in meno. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti. La situazione economica e il "dimagrimento" delle tredicesime favoriscono un clima generale di sfiducia che porta a una riduzione della spesa complessiva: penalizzati soprattutto i regali che subiscono un taglio record dell'8,6% e i divertimenti (-0,3%), mentre tiene l'acquisto di cibo (+2,1%).

Con il primo week end di dicembre inizia lo shopping di Natale per quattro italiani su dieci che fanno acquisti proprio nei primi quindici giorni del mese. Secondo lo studio Coldiretti che si base sull'indagine "Xmas Survey 2012" di Deloitte, il 30% degli italiani ha già "fatto affari" mentre il restante 30% li farà a ridosso del Natale. Se negli Stati Uniti le vendite di Natale sono iniziate il 23 novembre con un "black Friday" che ha fatto segnare un calo delle vendite dell'1,8% secondo l'Istituto di ricerca Shoppertrack, le prime indicazioni, sottolinea la Coldiretti, non sono positive neanche in Italia dove la spesa per la shopping natalizio in regali, cibo e divertimento è stimata in calo del 3,7%.



Il taglio nella spesa in regali di Natale (-8,6%) penalizza soprattutto l'abbigliamento per il quale secondo l'indagine Coldiretti/Swg il 53% degli italiani ha rinunciato o rimandato gli acquisti. Si stima che le famiglie italiane spenderanno in media 551 euro dei quali 197 euro in cibo e bevande per imbandire le tavole, 90 euro per i divertimenti e 264 euro per i regali. Da sottolineare che ai bambini in Italia è destinato il 39% della spesa per regali.