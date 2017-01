foto Ap/Lapresse

- "Spero che gli Stati Uniti riescano a risolvere in tempo il problema del fiscal cliff". Ad affermalo è il commissario europeo degli Affari Economici e Monetari, Olli Rehn, sottolineando come il raggiungimento di un accordo tra Casa Bianca a Congresso "è molto importante per l'economia mondiale e per la stabilità. Ed è quindi importante - ha aggiunto - anche per l'Europa".