foto Ap/Lapresse

18:10

- Chiusura in calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna un -0,50% a 15.808 punti. Il Ftse All Share cede lo 0,48% a 16.694 punti, mentre il Ftse Italia Star guadagna lo 0,17% a 10.577 punti. Sul paniere principale milanese, contrastati bancari, energetici e industriali. Bene Fiat (+2,56%), male Bpm (-3,19%). Stabile poco sopra i 310 punti base lo spread tra il rendimento dei Btp decennali e i Bund tedeschi.