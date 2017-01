foto LaPresse

16:06

- Commentando il tasso record dei senza lavoro in Italia, giunto all'11,1% annuo, Vittorio Grilli afferma che "è chiaro che anche l'occupazione soffre". Ma per il ministro il dato ovviamente negativo è "atteso". Grilli aggiunge che, "se l'economia rallenta, non si puo' pensare che l'occupazione migliori, anche nei nostri dati c'è un peggioramento nel 2013".