- Come già avvenuto nel 2011 la Confesercenti di Roma guarda con preoccupazione all'arrivo del Natale: a causa della crisi economica e dell'aumento delle imposte infatti la spesa famigliare è diminuita del 3,5% nel secondo trimestre dell'anno. Gli italiani poi hanno fatto della parsimonia e di una maggiore attenzione agli acquisti abitudini consolidate delle ultime festività natalizie."Lo scenario economico che abbiamo di fronte è molto critico - ha dichiarato il presidente dell'associazione Valter Giammaria - I dati macroeconomici indicano una riduzione del Pil per il terzo trimestre consecutivo e le previsioni per la chiusura del 2012 si attestano a -2,4%. Ciò che ci riguarda più da vicino però è il crollo dei consumi".Le spese degli italiani anche sotto le feste saranno dunque orientati dal prezzo e ridotte al nucleo famigliare più stretto. Nel settore abbigliamento e delle calzature la situazione resta delicata, perché al calo consolidato degli ultimi anni (-20% nel 2012) si aggiungono i tradizionali saldi fissati per il 5 gennaio. Resiste invece il settore alimentare, spinto sia dalle molte promozioni sui prodotti natalizi, sia dalla tendenza delle famiglie a privilegiare pranzi e cene a casa.