Aiuti alla Grecia, c'è il via libera della Germania

foto Ap/Lapresse 11:44 - Via libera dal Bundestag tedesco al terzo pacchetto di aiuti per la Grecia. Il Parlamento lo ha approvato ad ampia maggioranza, anche col sostegno dei partiti di opposizione Spd e Verdi. Il Bundestag si è pronunciato con 473 voti a favore, 100 contrari, 11 astenuti. I parlamentari presenti erano 584 su 620. - Via libera dal Bundestag tedesco al terzo pacchetto di aiuti per la Grecia. Il Parlamento lo ha approvato ad ampia maggioranza, anche col sostegno dei partiti di opposizione Spd e Verdi. Il Bundestag si è pronunciato con 473 voti a favore, 100 contrari, 11 astenuti. I parlamentari presenti erano 584 su 620.

Intanto lunedì l'Eurogruppo valuterà il programma di "buyback" di Atene per avere un'idea in merito all'impatto delle misure sulla riduzione del debito. A riferirlo sono fonti Ue che puntualizzano come il Fmi voglia fare altri calcoli per capire quanto "valga" il piano e con i dati in mano eventualmente chiedere al suo board di approvare gli aiuti.