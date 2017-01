foto LaPresse

10:37

- Alcuni paesi dell'eurozona "hanno vissuto in un mondo di favola, sottostimando gli squilibri" come "il deficit e il debito che in alcuni Paesi sono stati ritenuti sostenibili per anni per poi rivelarsi insostenibili". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi. "Bisogna stabilizzare i mercati - aggiunge - stare fermi non è una opzione possibile sia per la riforma dell'economia sia per il consolidamento dei bilanci pubblici".