11:05 - Il tasso di disoccupazione a ottobre supera la soglia dell'11%, raggiungendo l'11,1%, in rialzo di 0,3 punti percentuali su settembre e di 2,3 punti su base annua. Lo rileva l'Istat (dati destagionalizzati e provvisori). E' il tasso più alto da gennaio 2004 (inizio serie mensili). Guardando alle serie trimestrali è il maggiore dal primo trimestre '99. Il numero dei disoccupati a ottobre è di 2 milioni e 870 mila, anche qui, dato record.

In un mese quasi 100mila disoccupati in più

A ottobre il numero record di disoccupati, mette in luce l'Istat, deriva da un aumento del 3,3% su base mensile, con quasi 100mila persone in più alla ricerca di un impiego rispetto a settembre (+95 mila), mentre su base annua si contano 644mila disoccupati in più, con un rialzo del 28,9%. La crescita della disoccupazione riguarda sia la componente maschile sia quella femminile.



Disoccupazione giovanile al 36,5%: è massimo storico

Brutte notizie anche per gli under-24. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a ottobre è al 36,5%: si tratta del livello più alto sia dall'inizio delle serie mensili (gennaio 2004) sia dall'inizio delle serie trimestrali (IV trimestre 1992). Lo rileva l'Istat (dati destagionalizzati e provvisori) aggiungendo che tra i 15-24enni le persone in cerca di lavoro sono 639mila.



Boom di lavoratori precari: sono 2,9 milioni

Nel terzo trimestre i dipendenti a termine sono 2 milioni 447mila, a cui si aggiungono 430mila collaboratori. Sommando le due categorie si arriva così alla cifra record di 2 milioni 877mila lavoratori precari, il massimo dall'inizio delle serie trimestrali relative, dal III trimestre 2004. Se si guarda solo ai dipendenti a tempo il record è dal III trimestre 1993.



Eurozona, disoccupazione sale all'11,7%

Dati allarmanti per l'impiego anche a livello europeo. Nell'Eurozona a ottobre sono stati registrati 18,7 milioni di disoccupati, pari all'11,7%: dato in crescita (+0,1 punti) rispetto al mese precedente. Su base annua l'aumento della disoccupazione è stato di +1,3 punti (10,4% a ottobre 2011), colpendo 2,16 milioni di persone in più in 12 mesi. Lo rende noto Eurostat.