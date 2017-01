foto Dal Web

09:18

- Piazza Affari apre in leggero calo, con l'indice Ftse Mib in frenata dello 0,14% a 15.866. In deciso rialzo nelle prime battute Ansaldo Sts (+2,96%). Arretra Buzzi Unicem (-2,42%), mentre anche Tod's appare debole in avvio (-1,45%). Deboli anche le altre Piazze europee.