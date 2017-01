Banca Mediolanum per il centro Italia, 500mila euro per i clienti colpiti dalla recente alluvione

I clienti che hanno subito i danni riceveranno un ulteriore sostegno, in particolare nei prossimi 2 anni, che si concretizzerà:

-nella possibilità di sospendere per un anno il pagamento delle rate dei mutui in essere;

-nella riduzione dello spread sui mutui in essere dell'1% per 2 anni;

-nel rinegoziazione di prestiti in essere a condizioni agevolate per 2 anni;

-nell’azzeramento per 2 anni e completamente di tutti i costi dei conti correnti in essere, vale a dire il canone, i costi di carte di credito e bancomat, i costi del deposito titoli nonché anche tutte le imposte di bollo a valere su questi strumenti;

-nella concessione di fidi e presiti a tassi agevolati per tutti coloro che ne faranno richiesta

"Azioni di questo tipo sono necessarie non solo dal punto di vista umano – ha proseguito Doris – ma l'auspicio è che le popolazioni delle province di Perugia e Terni, ma anche delle province di Massa Carrara e Grosseto, così duramente provate da quest'ultima avversità, possano trovare in noi lo stesso sostegno che abbiamo voluto per tutti gli altri eventi analoghi, e penso alle persone colpite dall'alluvione in Piemonte, in Veneto, in Liguria, Sicilia e Toscana lo scorso anno, ai terremotati in Abruzzo e in Emilia Romagna, per i quali abbiamo voluto rappresentare la prima concreta opportunità".