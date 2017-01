Pmi: finanziare la ripresa, governo inefficace

foto Ufficio stampa

19:57

- I protagonisti del sistema bancario, delle professioni, del mondo imprenditoriale e associativo a confronto sulla ripresa del Paese e sul contributo del sistema bancario allo sviluppo economico del Paese.Il mensile BancaFinanza ha organizzato a Milano il convegno nazionale dal titolo Banche & Imprese: spread, garanzie e territorio, a cui hanno partecipano tra gli altri Giovanni Sabatini, direttore generale di ABI, Marco Oriolo, vice-presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Alberto Meomartini, presidente di Assolombarda e Anna Gervasoni, direttore generale Aifi.Durante il convegno sono stati presentati i risultati di un’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli sul rapporto tra banche e PMI. Secondo questa ricerca 8 imprese su 10 ritengono che le misure attuate dal governo non avranno alcun effetto nel rilanciare il finanziamento delle aziende, che avvertono l'accesso al credito come una problematica sempre più pesante.Resta tuttavia immutata la fiducia delle imprese nella propria banca (86%), mentre solo il 53% del campione ha fiducia nel sistema bancario in generale.