foto Ansa 08:46 - Le fondazioni bancarie dovranno pagare l'Imu. L'emendamento, proposto dai senatori Lannutti- Mascitelli e approvato dalle commissioni del Senato nel dl sui costi della politica, stabilisce che l'esenzione per le organizzazioni no profit "non si applica alle Fondazioni bancarie". "Si è messo fine a una profonda iniquità", ha commentato il senatore Idv Elio Lannutti.



Tornano, inoltre, le "cartelle pazze", ossia la possibilità di ganasce fiscali per i contribuenti onesti e vessati ingiustamente. Nel ddl presentato dall'Idv, si fissa un termine, 220 giorni, dal ricorso del cittadino beffato, entro cui Equitalia deve rispondere. Superato il termine, la cartella è nulla. Su questo ddl il governo chiede dei pareri tecnici. Uno in particolare al ministero della Giustizia, in cui si osserva che, con l'eccezione della nullità sin dall'origine della "cartella pazza", Equitalia può cancellare la multa, ma chi emette il ruolo può rimandare la cartella. E così si ritorna al far west attuale, dove non esiste un limite temporale e se il cittadino fa ricorso contro una cartella iniqua, la risposta dell'amministrazione può non arrivare anche per vent'anni. Il ddl proposto dall'Idv è su un binario morto, ed i tempi sono risicati per un'approvazione entro la fine della legislatura.