foto LaPresse

07:59

- Seduta positiva per la Borsa di Tokyo che torna a crescere grazie all'ottimismo sui mercati per il raggiungimento di un accordo sul fiscal cliff entro Natale in Usa. Il clima più favorevole sull'azionario ha favorito un ritorno dell'interesse sulle società esportatrici, ultimamente al centro di intensi realizzi. L'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,99% a 9.400,88 punti mentre il più ampio paniere Topix ha guadagnato l'1,04% a 779,44 punti.