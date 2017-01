foto Ansa

18:39

- Slitta dal 30 novembre 2012 al 4 febbraio 2013 il termine per la presentazione della dichiarazioni Imu relativa all'anno 2012. Il decreto sui costi della politica, modificato nell'iter parlamentare, ha fissato infatti il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2012 a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione, pubblicazione avvenuta il 5 novembre.