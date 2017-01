foto LaPresse

18:02

- Chiusura in leggero calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che scende dello 0,17% a punti 15.453 e il Ftse All Share che segna -0,11% a 16.334 punti. A pesare sulla Borsa di Milano sono le performance negative del comparto bancario, all'indomani del taglio delle stime di crescita 2013 da parte dell'Ocse.