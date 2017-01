Turismo, si intravede la fine della crisi

- Il turismo è uno dei settori che più hanno risentito della crisi di questi anni. Un po' dappertutto, ma in particolare in Italia. E ora che in fondo al tunnel si torna a intravedere la luce delle vacanze, per recuperare posizioni bisognerà darsi da fare. E molto.

E' stato questo il tempa principale di un convegno che si è svolto in questi giorni a Palermo. Tutti gli interventi hanno sottolineato come i dati dell'imminente ripresa globale siano abbastanza evidenti. Ma che per come è strutturato il turismo nel nostro paese rischiamo di non saperne approfittare. Il dito è stato puntato in particolare su scarsa qualità delle infrastrutture e soprattutto sui prezzi alti. Mediamente le vacanze in Italia sono le più care di tutte. Non per niente uno solo è lo stato che ha avuto un calo del pil nel settore maggiore del nostro: la derelitta Grecia. Al contrario sono spuntate nuove destinazione che soprattutto per quello che riguarda le classiche vacanze al mare hanno un rapporto qualità prezzo per noi inavvicinabile. E non c'è bisogno di andare lontano, parliamo di spiagge mediterranee come Tunisia, Egitto e Turchia. Che per i nuovi clenti del mercato mondiale del turismo -come quelli che arrivano da Brasile, Cina, India, Sudafrica e Russia- sono più attraenti delle nostre.

Certo il fascino millenario della nostra cultura e delle nostre bellezze naturali non è del tutto evaporato. Tuttora se pensa più col cuore e meno col portafogli il turista mondiale medio vede l'Italia come una meta irrinunciabile almeno una volta nella vita. Ed è proprio su questo che dobbiamo puntare, imparando però a offrire strutture più efficienti e moderne ed evitando di trattare degli ospiti solo come polli da spennare. Partendo dalle tecnologie: moltissimi alberghi e ristoranti nel mondo si possono prenotare online. Cosa impensabile nel 99,99% delle nostre strutture. E per tornare la terra del turismo per eccellenza l'Italia deve imparare a farsi raggiungere solo con un clic.