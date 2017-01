foto Afp

- In ottobre, per il sesto mese di fila, i prestiti al settore privato nell'eurozona sono in contrazione. Lo dice la Banca Centrale Europea, spiegando che i prestiti ai privati, imprese e famiglie, sono calati complessivamente dello 0,7% il mese scorso su base annua, dopo il -0,9% di settembre. Ma nello specifico, quelli alle famiglie sono aumentati dello 0,5% dopo il +0,1% di settembre.