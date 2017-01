foto Ap/Lapresse

09:41

- Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,45% mentre il Ftse It All-Share fa segnare un calo dello 0,39%. Stesso andamento per le altre Borse europee: Londra segna -0,30% a 5.782 punti, Francoforte -0,22% a 7.316, Parigi -0,20% a 3.495 e Amsterdam -0,35% a 331,71.