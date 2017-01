foto Ap/Lapresse

07:57

- Si è interrotta dopo quattro sedute consecutive la striscia positiva della Borsa di Tokyo, tornata in terreno negativo per ragioni opposte a quelle che le avevano permesso di toccare i nuovi massimi da sette mesi. In chiusura l'indice Nikkei dei 225 titoli principali è sceso così a quota 9.308,35 dopo aver ceduto 114,95 punti pari all'1,22%.