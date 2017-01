foto Ap/Lapresse

18:05

- Chiusura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,26% a 15.479 punti, mentre il Ftse All Share perde lo 0,20% a 16.351 punti. La giornata era partita con il segno positivo, ma l'entusiasmo per l'accordo sulla Grecia è stato placato dalle previsioni cupe dell'Ocse sul futuro dell'economia. Tra i titoli, deboli Telecom Italia (-3,23%) e Exor (-1,66%). Bene invece St (+2,14%) e Finmeccanica (+1,78%).