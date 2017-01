foto Ap/Lapresse

16:41

- L'Italia si sta "comportando molto bene nei mercati e il lavoro di questo governo per garantire un percorso credibile per uscire dalla crisi e rimuovere l'incertezza dei mercati normalizzerà l'offerta e il costo del credito, come è già visibile nei bassi tassi di finanziamento". Il premier Mario Monti risponde così alle previsioni dell'Ocse in merito alla situazione economica del nostro Paese.