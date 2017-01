foto Afp

18:49

- Il negoziato tra Italia e Svizzera sulla regolarizzazione dei capitali esportati illegalmente "non è in fase conclusiva". Lo ha detto il sottosegretario al Tesoro, Vieri Ceriani, aggiungendo che "qualunque soluzione si trovi non deve suonare come un condono. Il governo non vuole arrivare a un accordo che favorisca il riciclaggio". Sull'anonimato chiesto dalla Svizzera, Ceriani ha detto: "Tutto è tema di trattativa".