09:34

- Apertura in negativo per la Borsa valori con l'indice Ftse Mib che fa segnare -0,23% a 15.599 punti, l'All Share -0,21%. Avvio in calo anche per le principali borse europee, mentre i mercati guardano a Bruxelles, dove Eurogruppo e Fmi cercheranno di trovare un accordo che consenta il versamento della tranche di aiuti che Atene attende da mesi.