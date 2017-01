foto LaPresse 08:52 - E' Bolzano a conquistare il primo posto nella "Qualità della vita 2012" nelle province italiane, la ricerca del "Sole 24 Ore" giunta quest'anno alla 23esima edizione e pubblicata sul quotidiano. La vincitrice 2011, Bologna, retrocede al 10° posto, mentre argento e bronzo vanno a Siena e Trento, anch'esse presenze frequenti nella top ten della ricerca. Seguono Rimini, Trieste, Parma, Belluno, Ravenna e Aosta. La peggiore è Taranto. - E' Bolzano a conquistare il primo posto nella "Qualità della vita 2012" nelle province italiane, la ricerca del "Sole 24 Ore" giunta quest'anno alla 23esima edizione e pubblicata sul quotidiano. La vincitrice 2011, Bologna, retrocede al 10° posto, mentre argento e bronzo vanno a Siena e Trento, anch'esse presenze frequenti nella top ten della ricerca. Seguono Rimini, Trieste, Parma, Belluno, Ravenna e Aosta. La peggiore è Taranto.

La maglia nera resta ad un capoluogo pugliese come nel 2011, quando ultima si qualificò Foggia. Male anche Napoli, Caltanissetta, Brindisi e Trapani. La ricerca - svolta ancora sulle 107 province - si articola in sei settori, costruiti a loro volta su sei indicatori (per un totale di 36), che danno luogo a sei graduatorie di tappa e quindi alla classifica finale.



Bene le città di media grandezza

Ad emergere sono quindi le realtà di media grandezza del Centro Nord, le meglio attrezzate sul fronte dell'imprenditoria, del lavoro, delle infrastrutture e della rete sociale, fattori cruciali in una fase difficile come l'attuale dove l'aspirazione alla vivibilità diventa una vera e propria scalata.



Le "carte" di Bolzano

Bolzano, già prima nel 1995, nel 2001 e nel 2010 conquista la vetta della classifica grazie alle buone performance nei capitoli Affari e lavoro e Tempo libero (terzo posto) e Ordine pubblico (quarto). Nel dettaglio, a "darle punti" sono la bassa disoccupazione (3,3% nel 2011 contro una media del 9%), le presenze turistiche e la scarsa incidenza di reati come furti in casa o di auto.



E le carenze di Taranto

In fondo alla classifica Taranto che raggiunge il proprio risultato migliore solo nell'Ordine pubblico (54mo posto grazie all'incidenza modesta di scippi, borseggi e rapine e di truffe) mentre si ferma al 94mo posto in Tenore di vita e in Servizi-Ambiente-Salute e al 95mo posto nella voce Affari e Lavoro per registrare i risultati peggiori nel Tempo libero e nella Popolazione (104mo e 103mo posto). Negativo l'andamento sul fronte giovani, con una quota di questa fetta di popolazione scesa del 6% in dieci anni sul totale ed è al 105mo posto per l'imprenditorialità dei 18-29enni.



Migliorano Milano e Roma

Le due maggior realtà metropolitane, Milano e Roma, salgono entrambe un paio di scalini (in 17ma e 21ma posizione). Ma anche altri territori con più di un milione di abitanti registrano qualche progresso: è il caso di Brescia e Torino (nella prima metà della classifica generale) o di Catania e Palermo (nella parte bassa).



Milano n.1 per benessere economico

Milano conquista il titolo del benessere economico. Nel gruppetto di testa tutte realtà del Nord oltre alla capitale, al 10mo posto. In fondo alla graduatoria di questo settore prevalgono siciliane, pugliesi e calabresi, con Bari, Salerno e Napoli a chiudere.



Cuneo prima per affari e lavoro

La graduatoria del capitolo Affari e Lavoro è stata completamente stravolta, forse anche per unpaio di modifiche significative nella scelta dei parametri. Così Savona e Roma balzano al 9no e al 19mo posto, mentre Varese scende al 69mo gradino (il più arretrato tra le realtà settentrionali). Cuneo si piazza al vertice seguita da una nutrita serie di province del Nord e del Centro. La migliore del Sud, 34ma, è Siracusa. Ultima Reggio Calabria.



Bologna premiata per l'ambiente

Da servizi, ambiente e salute dipende gran parte della vivibilità di un'area e su questo fronte distinguono tre regioni: Emilia Romagna, Lombardia e Toscana. Il gradino più alto della graduatoria di tappa e' occupato da Bologna e Lucca, alla pari. Nella top ten ci sono anche la romagnola Ravenna, al terzo posto, le emiliane Reggio Emilia e Parma, le lombarde Milano, Sondrio e Como, la toscana Pisa. A fine classifica Isernia, Vibo Valentia e Crotone.



Piacenza in testa per la popolazione

Una quota consistente di immigrati regolari non solo è considerata un fattore positivo in sé, ma consente di avere una popolazione più giovane. Su questi pilastri (e anche su una bassa incidenza di separazioni e divorzi, che potrebbe essere a sua volta influenzata da una forte presenza di stranieri) si fonda la conferma di Piacenza al primo posto nella tappa della Qualità della vita relativa alla popolazione. Netta condanna per la Sardegna, con sei sue rappresentanti negli ultimi posti della classifica.



Oristano vince nell'ordine pubblico

Anche quest'anno il voto più alto nella graduatoria riferita alla sicurezza lo ottiene Oristano. Nella top ten seguono Belluno, Crotone e Bolzano e la new entry Ascoli Piceno. In fondo alla classifica le città più grandi, Roma e Milano insieme a Prato e Latina che occupano le ultime 2 posizioni.



Rimini regina del tempo libero

Continua, e anzi si accentua, la "dittatura" di Rimini nel campo del tempo libero. La provincia romagnola vince questa tappa per il quarto anno consecutivo, e stavolta il distacco con la seconda è ampio: se nel 2011 l'indice globale vedeva Rimini staccare Firenze di 64 punti (664-600), nel 2012 è di 166 punti (844-178). Nella parte bassa della classifica si posizionano, un po' a sorpresa, Lodi e Lecco a fare compagnia a Caltanissetta, ultima.