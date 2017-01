foto Ansa

20:15

- L'Europa è "molto vicina a una soluzione" sugli aiuti alla Grecia. Lo ha detto il ministro francese delle Finanze, Pierre Moscovici, alla vigilia dell'Eurogruppo che si riunirà domani per la terza volta in due settimane: "Non posso garantire un'intesa, ma penso che la terza volta sia quella buona".