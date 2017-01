foto Getty Correlati Crisi, niente pregali per 13 italiani su cento

11:39 - Sono oltre 4 milioni i lavoratori che nel 2012 si trovano in "area del disagio", dipendenti cioè a tempo determinato e occupati stabili in part time non per scelta ma perché non hanno trovato di meglio. Secondo quanto emerge dalla ricerca della Cgil, che ha elaborato i dati dell'Istat, il numero è cresciuto di 718mila unità (+21,4%) rispetto al 2008.

"Un quadro drammatico quello che emerge dalla ricerca - dicono alla Cgil - considerando anche che dal primo semestre 2008 al primo semestre 2012, l'occupazione è notevolmente calata in valori assoluti, passando da 23 milioni e 376mila a 22 milioni e 919mila (- 45mila, cioè il 2% in meno), nonostante il numero delle persone in età di lavoro sia cresciuta di circa 500mila unità.



"Questi numeri spiegano il costante e davvero preoccupante peggioramento delle condizioni di lavoro. Anche chi è occupato, infatti - rileva lo studio dell'Ires - lavora meno di quanto vorrebbe e a condizioni diverse da quelle auspicate. Altro che choosy".



I dipendenti stabili a tempo pieno diminuiscono di 544mila unità (-4,2%) e gli autonomi full time di 305mila (- 6,1%). Se si aggiunge il calo dei part time stabili volontari (-215mila) si supera il milione di persone. Aumentano invece i lavori involontari, quelli che si è costretti ad accettare.



Del resto anche i dati delle comunicazioni obbligatorie parlano chiaro. Nel 2012 solo il 17,2% delle nuove assunzioni è a tempo indeterminato.



"Meno lavoro, peggioramento delle condizioni e diminuzione delle ore lavorate sono la realtà che emerge dall'indagine": così commentano la situazione il presidente della Fondazione Di Vittorio, Fulvio Fammoni, e il segretario nazionale della Cgil, con delega sul mercato del lavoro, Serena Sorrentino. "Un dato molto grave - aggiungono - che mette fine alla propaganda sulla cosiddetta scelta personale dei lavoratori è che il 93,2% dei lavoratori a termine e dei collaboratori dichiara che vorrebbe un lavoro stabile, mentre come è ovvio tutti i part time involontari vorrebbero un tempo pieno. All'area del mancato lavoro (disoccupati, scoraggiati e cassaintegrati) si aggiunge, quindi, quella del disagio nel lavoro. Un bacino enorme di persone, una fotografia purtroppo realistica e drammatica della realtà".



Secondo Fammoni e Sorrentino, questo quadro "è sicuramente determinato dalla crisi, ma anche e in modo evidente dalle scelte sbagliate fatte per contrastarla che producono effetti insopportabilmente negativi sull'occupazione. E' la conferma, basata su dati di fatto, di un giudizio severo e negativo sull'operato del governo".



"E la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro - aggiungono - , in particolare su precarietà e ammortizzatori sociali, è del tutto inadeguata e ancor più paradossale appare il taglio che si annuncia nella legge di stabilità degli ammortizzatori sociali: due fattori che aumenteranno ulteriormente quest'area di disagio".