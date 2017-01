Crisi, il 13,7% degli italiani non farà regali

foto LaPresse 19:42 - A un mese dalle festività natalizie, a prevalere tra le famiglie è la preoccupazione: per quasi 7 italiani su 10 il Natale 2012 risentirà fortemente della crisi. E' quanto emerge da un'indagine Confcommercio-Format. In aumento la quota di chi non farà acquisti per regali (dall'11,8% del 2011 al 13,7%), anche se oltre 8 italiani su 10 (86,3%) i regali continueranno a farli. - A un mese dalle festività natalizie, a prevalere tra le famiglie è la preoccupazione: per quasi 7 italiani su 10 il Natale 2012 risentirà fortemente della crisi. E' quanto emerge da un'indagine Confcommercio-Format. In aumento la quota di chi non farà acquisti per regali (dall'11,8% del 2011 al 13,7%), anche se oltre 8 italiani su 10 (86,3%) i regali continueranno a farli.

Quasi il 30% si rifà per tempo

Poco meno di un terzo di coloro che acquisteranno i regali di Natale, lo faranno nel mese di novembre, ovvero o li hanno già fatti o li stanno facendo. Si tratta del 28,9% del campione, una percentuale in aumento rispetto allo scorso anno, quando era risultata pari al 19,8%. Del restante 71,1%, ovvero coloro che faranno gli acquisti a dicembre, più della metà (il 37,5%) lo farà nei primi 15 giorni del mese, in calo rispetto al 2011 (erano il 46,6%).



La grande distribuzione continua a farla da padrona, ma cresce il web

Gli acquisti saranno effettuati in prevalenza nei punti di vendita della grande distribuzione organizzata (68,9%), della distribuzione tradizionale (51,2%), su Internet (28,3%) e negli outlet (10,1%). Rispetto allo scorso anno aumenta l'utilizzo dei punti di vendita della grande distribuzione (+7,1%) e soprattutto del web (+15,0%). Diminuisce invece la propensione all'utilizzo dei punti di vendita tradizionali (-8%) e degli outlet (-13,9%).