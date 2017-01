foto Ap/Lapresse

20:03

- Chiusura in rialzo per Wall Street. Il Dow Jones, sopra quota 13.000 punti per la prima volta dal 6 novembre, è salito dell'1,35% a 13.009 punti. Il Nasdaq ha guadagnato l'1,38% a 2.966 punti e lo S&P 500 è cresciuto dell'1,30% a 1.409 punti. La seduta, all'indomani del giorno del Ringraziamento, ha visto scambi ridotti.