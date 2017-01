foto Ap/Lapresse

- "Non avere raggiunto un accordo oggi non pregiudica nulla, visto che il budget entrerà in vigore nel 2014". Mario Monti si mantiene ottimista sulla possibilità di un'intesa sul bilancio Ue, nonostante il fallimento del summit di Bruxelles. "Nessuna sorpresa - assicura -. C'è un sufficiente potenziale di convergenza" tra i 27. E accusa: "Fustigare il bilancio è demagogico e incoerente".