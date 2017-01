foto Dal Web

17:45

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,53% a 15.635 punti. Il Ftse All Share segna un +0,50% a 16.507 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,17% a 10.439 punti. Sul listino di Piazza Affari brillano Buzzi Unicem (+2,5%) e A2a (+2,02%). Tra le Piazze europee, la migliore è Francoforte: +0,8%. In calo lo spread Btp-Bund: il differenziale torna sotto i 330 punti base.