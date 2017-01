foto Ap/Lapresse Correlati Ue, sospeso il vertice sul bilancio

Dopo Moody's anche S&P: Francia bocciata 12:26 - Il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando a Francoforte, sottolinea come il programma di acquisto bond abbia funzionato da "credibile freno contro scenari disastrosi". Draghi ha spiegato questa politica con il fatto che "i Paesi con un debito alto che stanno realizzando un aggiustamento fiscale sono sempre più penalizzati dai mercati".

"Abbiamo riscosso successo nel calmare le tensioni tensioni immediate di un credit crunch con gravi conseguenze", ha spiegato ancora il numero uno dell'Eurotower, esortando a procedere in fretta per dare una sorveglianza unica sulle banche europee. E' questo, ha sottolineato, uno dei pilastri dell'unione bancaria e deve essere fatta in maniera veloce ma soprattutto va fatta "bene".



Affidare alla Banca centrale europea la sorveglianza sulle banche europee è infatti l'unica soluzione pragmatica, ha assicurato, assicurando meccanismi per superare la sorveglianza dalla politica monetaria.



"Pronti a intervenire con lo scudo antispread"

"La Bce è pronta a intervenire con lo scudo antispread se i governi ne faranno richiesta", ha ricordato, sottolineando che i Paesi dell'Eurozona "devono proseguire sulla strada delle riforme".



"La fiducia sta tornando verso l'area euro"

Draghi ha poi detto che si registra un "relativo ritorno di fiducia nelle prospettive dell'area euro", ricordando però come i Paesi con un debito alto "che stanno realizzando un aggiustamento fiscale sono sempre più penalizzati dai mercati". E' questo, ha detto il presidente della Bce, il motivo per cui occorrono un'unione bancaria e un meccanismo di cooperazione che fermi l'impatto sui tassi d'interesse pagati per finanziare il debito.



Unione finanziaria contro l'aggressività dei mercati

E sulle problematiche legate ad aggressività dei mercati e risanamento ha spiegato: "Il circolo vizioso che si è creato tra le banche e il debito sovrano ha effetti negativi anche sugli sforzi per riportare le finanze pubbliche su un percorso di sostenibilità". I Paesi che "hanno varato aggiustamenti di bilancio sono sempre più penalizzati dai mercati finanziari a causa del peso aggiuntivo che devono sopportare per sostenere le proprie banche". Per questo, "l'unione finanziaria è un passo necessario per migliorare la fiducia degli investitori. Riportare la stabilità finanziaria è anche la riposta più efficace alla frammentazione dei mercati bancari in Europa. La stabilità monetaria, quella finanziaria e la difesa del mercato unico europeo sono tutti strettamente interconnessi".