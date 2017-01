foto Ap/Lapresse

- "Stiamo valutando" la nuova proposta di compromesso che non riduce il volume complessivo del bilancio Ue così come chiesto dall'Italia. Lo ha detto il premier Mario Monti, lasciando il summit Ue, ribadendo che "se l'Italia si ritenesse significativamente insoddisfatta non esiterebbe a votare contro". Chiudere con un accordo, ha aggiunto Monti, "si può, ma non è detto che ci si riesca e non sarebbe un dramma non riuscirci".