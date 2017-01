foto Afp Correlati Draghi: "La Bce ha evitato il disastro in Europa"

Dopo Moody's anche S&P: Francia bocciata

Summit a Bruxelles - FOTO 18:19 - E' fallito il vertice dell'Unione Europea dedicato al quadro finanziario per il 2014/2020. I Paesi non hanno trovato un'intesa sulla bozza di bilancio e piuttosto che "rompere" hanno preferito rinviare ad un successivo summit. A mettere il freno maggiore, stando alle indiscrezioni, sembrano essere stati i diktat della Gran Bretagna. - E' fallito il vertice dell'Unione Europea dedicato al quadro finanziario per il 2014/2020. I Paesi non hanno trovato un'intesa sulla bozza di bilancio e piuttosto che "rompere" hanno preferito rinviare ad un successivo summit. A mettere il freno maggiore, stando alle indiscrezioni, sembrano essere stati i diktat della Gran Bretagna.

In sostanza, il nulla di fatto permette di evitare una spaccatura con Cameron, che si è dimostrato più intransigente degli altri sull'intricata e spinosa questione del bilancio pluriennale. Fonti diplomatiche spiegano del resto che la stessa Merkel avrebbe una linea meno dura di quella di Gran Bretagna, Svezia e Olanda.



Niente drammatizzazioni, dunque. Con l'impressione che per l'Italia, sempre stando a fonti diplomatiche, la partita si sia chiusa, fino a questo punto, con una valutazione più positiva sul versante dei fondi di coesione di quanto non sia invece per il comparto Pac.



La mediazione di Van Rompuy

Il presidente Ue Van Rompuy ha presentato ai leader europei una nuova proposta relativa al tetto del bilancio 2014-2020. La proposta è stata inizialmente analizzata per poi decidere di riconvocare un vertice a febbraio 2013. La partita si è giocata per "gestire" una ritirata rispetto all'obiettivo di raggiungere un accordo entro il 2012: "In fondo non c'è alcuna urgenza perché parliamo di un bilancio che riguarda dal 2014 in poi, c'è tutto il tempo necessario", fanno sapere le fonti diplomatiche. In sostanza c'è tempo per mettere alle corde David Cameron, che rappresenta l'"osso" più duro dato che continua a insistere per una riduzione consistente (almeno 40 miliardi) al già ridotto bilancio (quota 937 mld da quota 1047 mld).



Cameron: "Servono più tagli"

Oltre alla Gran Bretagna altri cinque Paesi hanno detto "no" alla proposta Van Rompuy: Germania, Svezia Danimarca, Finlandia e Olanda. Lo ha detto il premier britannico David Cameron al termine del vertice Ue. "Bisogna fare più tagli", ha insistito.



Monti: "C'è una potenziale convergenza"

"Le consultazioni bilaterali tenute dal presidente del Consiglio Ue Herman Van Rompuy e la discussione costruttiva di queste ore hanno mostrato sufficiente grado per una potenziale convergenza" verso un accordo "a inizio nuovo anno". Lo ha detto il premier Mario Monti al termine del vertice Ue. "Il bilancio - ha aggiunto - è uno strumento importante per la coesione dell'Ue e per la crescita e l'occupazione in tutti i Paesi. Non aver raggiunto un accordo oggi non pregiudica nulla".



Più fondi ad agricoltura e coesione

Van Rompuy ha proposto un aumento dei fondi destinati alle politiche sociali e all'agricoltura nel bilancio Ue 2014-2020. Si tratta, rispettivamente, di 11 miliardi e 6,6 miliardi in più. Il saldo finale resta tuttavia invariato perché diminuiscono di 13 miliardi i fondi destinati allo sviluppo.