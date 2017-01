foto LaPresse

21:51

- Il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, chiede pagamenti elettronici per inasprire la lotta all'evasione fiscale. "Se fossimo tutti convinti, dovremmo arrivare al punto che tutti i pagamenti, di qualunque tipo, siano elettronici", per combattere evasione e criminalità. "Ci arriveremo per gradi", assicura poi Passera.